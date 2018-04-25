Гидрометцентр объявил в Москве и области «желтый» уровень опасности в связи с усилением ветра в четверг, 26 апреля.

По прогнозам синоптиков, днем горожан ожидает ветер скоростью 5–10 метров в секунду, а при порывах — до 17 метров в секунду. Также москвичи вновь столкнутся с пониженным атмосферным давлением. Оно опустится примерно на 15 пунктов ниже нормы — до 734 миллиметров ртутного столба. Кроме того, в столице пройдут продолжительные дожди. За сегодняшний и завтрашний день может выпасть четверть месячной нормы осадков. Температура воздуха при этом составит 12–14 градусов.

Во время усиления ветра автомобилистам и пешеходам рекомендуют держаться подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Возможны повреждения линий электропередачи, а также учащение аварий и случаев травматизма среди населения. В случае необходимости необходимо звонить по телефону 101.

Помимо столичного региона, «желтый» уровень опасности на 26 апреля объявлен в большей части Центрального федерального округа России. Исключением стали только Тульская, Владимирская, Ярославская и Тверская области.

Ранее The Village рассказывал, как вести себя в случае штормового предупреждения и не погибнуть от оборванного ветром провода.

Источник: Гидрометцентр