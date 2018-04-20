В Москве начался сезон ярмарок выходного дня. Сразу 102 площадки заработали в разных округах столицы, девять из них — в центральном округе.

Покупателям предложат фермерские продукты со всей России. Пока купить можно в основном урожай прошлого года, хотя на прилавках имеется и парниковая продукция из южных регионов. Впервые крестьянские хозяйства получат 20 % мест для овощей и фруктов.

Ярмарки работают с пятницы по воскресенье с 08:00 до 20:00. Сезон планируется завершить ближе к Новому году.

Источник: агентство «Москва»