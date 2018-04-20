«Московская объединенная энергетическая компания» запустила сервис, информирующий о сроках профилактических работ, из-за которых в Москве отключат горячую воду.

Чтобы узнать, как долго в доме не будет воды, достаточно ввести адрес. Теперь вместе с датой в системе указано также время начала и окончания отключений.

В этом году график работ скорректировали в связи с проведением чемпионата мира по футболу: отключения не затронут период мундиаля.

Воды не будет в течение десяти дней в 70 тысячах зданий, в их числе около 33 тысяч жилых домов. Отключения начнутся в мае и продлятся до августа.

Во время отключения проводятся профилактический и капитальный ремонт на тепловых станциях, перекладка трубопроводов и диагностика сетей. Подробнее об отключении горячей воды в Москве можно прочитать здесь.

Источник: агентство «Москва»