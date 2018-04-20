Сторонники политика Алексея Навального подали заявки на проведение 5 мая протестных акций в Москве и Санкт-Петербурге.

В столице оппозиционеры намерены организовать шествие от Белорусского вокзала до Манежной площади, где запланирован митинг. В Петербурге предполагается провести шествие по Загородному проспекту с митингом на Пионерской площади.

По закону власти должны дать ответ организаторам акций в течение трех дней.

Ранее Алексей Навальный анонсировал всероссийский митинг за два дня до инаугурации Владимира Путина 7 мая. Оппозиционер предложил россиянам присоединиться к акции его штаба или же организовать собственную.

Источник: штабы Навального