Роскомнадзор открыл второй почтовый ящик для жалоб от сервисов, доступ к которым случайно ограничили из-за массовых блокировок IP-адресов. Новый ящик расположен по адресу [email protected]

Представители нескольких заблокированных ресурсов рассказали vc.ru, что на основную почту ведомства часто не доходят письма из-за антиспам-фильтра Роскомнадзора.

Пример отказа от сервера Роскомнадзора. Скриншот: vc.ru

13 апреля суд постановил немедленно заблокировать Telegram. Павел Дуров заверил, что мессенджер примет все возможные меры для обхода ограничений. В свою очередь, Роскомнадзор приступил к масштабным блокировкам IP-адресов, потребовал от Apple и Google удалить Telegram из магазинов приложений и начал борьбу со средствами обхода ограничений. Следствием этого стали жалобы интернет-пользователей на исчезновение доступа к сторонним ресурсам. Заместитель министра связи Алексей Волин обвинил власти в «хаотичном» регулировании Сети, а советник президента по развитию интернета Герман Клименко извинился за действия Роскомнадзора.

Источник: Роскомнадзор, vc.ru