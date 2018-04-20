Министерство транспорта исключило из проекта единых правил пользования метрополитеном норму о полном запрете детских колясок в метро.

Теперь ведомство предлагает запретить перевозить детей в колясках только на эскалаторах, а также при входе и выходе из вагона поезда. В предыдущей версии документа ограничения распространялись в том числе на платформы и переходы подземки.

Ранее с критикой инициативы выступила уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее мнению, предложение Минтранса противоречит здравому смыслу и представляет опасность для детей. Кроме того, на сайте Change.org появилась петиция с требованием отказаться от запрета колясок в метро.

Единые правила пользования метрополитеном в России, разработанные Минтрансом, также обязывают россиян уступать места пассажирам с детьми, инвалидам и беременным женщинам и пожилым людям. Кроме того, документ запрещает перевозку животных вне клеток, не делая исключения для собак в намордниках.

Что думают мамы с маленькими детьми об инициативе Минтранса и передвижении с коляской по метро, читайте в материале The Village.