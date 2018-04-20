Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

ФСБ против Дурова

Российские власти заблокировали Telegram из-за планов Павла Дурова создать собственную криптовалюту. К «РБК» попало письмо сотрудника ФСБ Романа Антипкина коллегам, в котором он называет платформу TON угрозой безопасности страны. «Вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через Пашину крипту, а он будет говорить: „Я ни при чем, запретите слова, их используют террористы“», — пояснил Антипкин.

Интернет против Роскомнадзора

Тем временем Роскомнадзор отчитался о блокировке 18 VPN и прокси-сервисов и открыл горячую линию на «Яндексе» из-за недоступности собственного почтового ящика. В свою очередь, российские пользователи атаковали карты Google Maps, изменив информацию о ведомстве. Так, главное здание службы переименовали в Роскомпозор, а категорию учреждения изменили на «гей-бар» и «психоневрологический диспансер».

Отказ от запрета детских колясок в метро

Минтранс отказался от полного запрета детских колясок в метро после критики со стороны россиян и детского омбудсмена Анны Кузнецовов. Теперь ведомство предлагает запретить перевозить детей в колясках только на эскалаторах, а также при входе и выходе из вагона поезда.

Мэр Варламов

Илья Варламов решил баллотироваться в мэры Москвы и использовать выборы, чтобы донести свои идеи до окружающих. В частности, блогер предлагает освободить Кремль от администрации президента, убрать памятник Петру I, снести торговые центры с привокзальных площадей, разблокировать крыши и подвалы, а также пересмотреть работу транспортной системы.

Невлиятельный Путин

Владимир Путин впервые с 2013 года не попал в ежегодный список 100 самых влиятельных людей в мире по версии американского журнала Time. Вместо Путина в политической категории перечня оказались президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава КНДР Ким Чен Ын, мэр Лондона Садик Хан и принц Гарри.

Сроки отключения горячей воды

МОЭК запустила сервис, информирующий о сроках профилактических работ, из-за которых в Москве отключат горячую воду. Чтобы узнать, как долго в доме не будет воды, достаточно ввести адрес. Вместе с датой в системе указано также время начала и окончания отключений.