Завтра, 21 апреля, на Даниловском рынке издательство «Эксмо» проведет распродажу в честь седьмого фестиваля «Библионочь».

Книги будут продавать на развес по цене 700 рублей за килограмм. Так, одна книга в мягкой обложке весит около 300 грамм. «Вместо свежей клубники взвесьте пару томов освежающего Фолкнера, вместо спелых груш — россыпь классики в мягких и сочных обложках», — предлагают организаторы.

Акция пройдет с 10:00 до 21:00, для участия в ней необходимо зарегистрироваться на сайте TimePad.

Темой «Библионочи» в 2018 году выбрали «магию книги». В рамках акции Московский дом книги проведет костюмированный квест по мотивам произведений о Гарри Поттере



Источник: представители акции