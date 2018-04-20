Государственные структуры и предприятия начали массово закупать VPN, пишут «Фонтанка» и Znak.com со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Тендеры на покупку VPN, в частности, объявили Росгвардия, Пенсионный фонд, Русгидро и Россельхозбанк, которым руководит сын главы Совета безопасности Дмитрий Патрушев. Региональное управление МВД по Ростовской области готово заплатить за виртуальную сеть 37 миллиона рублей.

Кроме того, VPN понадобились Петербургскому метрополитену, Госкорпорации по организации воздушного движения, управлению лесами Ленинградской области и центральным районным больницам в нескольких регионах.

13 апреля суд постановил немедленно заблокировать Telegram. Павел Дуров заверил, что мессенджер примет все возможные меры для обхода ограничений. В свою очередь, Роскомнадзор приступил к масштабным блокировкам IP-адресов, потребовал от Apple и Google удалить Telegram из магазинов приложений и начал борьбу с VPN-сервисами. Следствием этого стали жалобы интернет-пользователей на исчезновение доступа к сторонним ресурсам. Заместитель министра связи Алексей Волин обвинил власти в «хаотичном» регулировании Сети, а советник президента по развитию интернета Герман Клименко извинился за действия Роскомнадзора.

Источники: «Фонтанка», Znak.com