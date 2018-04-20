В Москве начали перекрывать движение для подготовки к параду Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади.

В ближайшие часы по мере прохождения военной техники закроют Киевское и Минское шоссе, участок МКАД от Киевского до Рублевского шоссе, Рублевское шоссе, улицы Осеннюю, Крылатскую и Нижние Мнёвники. Завтра с 03:00 до 07:00 перекроют 3-ю Магистральную улицу, Звенигородское шоссе, улицы Мнёвники, Народного Ополчения и Нижние Мнёвники.

Кроме того, с 23 апреля по 9 мая ограничения коснутся Красной, Триумфальной, Боровицкой и Болотной площадей, Большого Москворецкого и Большого Каменного мостов, Кремлевской набережной, улиц Воздвиженка, Новый Арбат, Охотный Ряд, Красная Пресня и Нижние Мнёвники, а также Тверской, Моховой, Болотной, Баррикадной и Садовой-Кудринской улиц, Новинского бульвара и Звенигородского шоссе.

Источник: информационный центр департамента транспорта