В Московском регионе продлили «оранжевый» уровень погодной опасности на воскресенье, 22 апреля. По прогнозу синоптиков, завтра в столице ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Сегодня в городе действует штормовое предупреждение. Во второй половине дня и ночью порывы ветра в Москве могут достигать 25 метров в секунду. Также вечером прогнозируют резкое снижение температуры, а ночью возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

МЧС рекомендовало горожанам переждать непогоду дома, а при нахождении на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Водителей призвали парковать автомобили в гараже или вдали от деревьев.

МЧС сообщает о штормовом предупреждении после 15:00 и порывах ветра до 25 м/с. Это реально опасно! Будьте предельно внимательны. Не находитесь рядом с деревьями. Службы спасения приведены в полную готовность. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 апреля 2018 г.

Ранее метеорологи предупреждали о возможном образовании сугробов и аномально низком атмосферном давлении, которое опустится до 731 миллиметра ртутного столба.

Из-за неблагоприятных погодных условий территорию ВДНХ закрыли, а всех посетителей эвакуировали. Горожанам компенсируют стоимость билетов, купленных на сегодня.

«Оранжевый» является четвертым из пяти уровней опасности и означает, что имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

The Village рассказывал, как вести себя в случае штормового предупреждения, не погибнуть от оборванного ветром провода и быстро разгрести снежные завалы.

Источник: Гидрометцентр России