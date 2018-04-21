Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру промышленности Денису Мантурову с просьбой ограничить производство и продажу одноразовых мангалов.

«Близлежащие островки природы вблизи городов напоминают склады вторчермета и завалены ржавыми гниющими дешевыми мангалами. Такое положение вещей наносит огромный ущерб природе», — заявил Милонов.

По мнению парламентария, россиян необходимо мотивировать покупать многоразовые мангалы, стоимость которых сопоставима с общими тратами граждан на одноразовые приспособления за летний сезон.

от редакции: В марте комиссия Госдумы по этике рассмотрела жалобы журналисток на домогательства депутата ЛДПР Леонида Слуцкого и не нашла в поведении политика никаких нарушений. В ответ некоторые российские СМИ объявили парламентариям бойкот. The Village поддерживает акцию протеста постоянным напоминанием об этой истории в новостях о Госдуме и ЛДПР.

Источник: РИА «Новости»