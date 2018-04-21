Башню «Око» в «Москва-Сити» эвакуировали из-за задымления (обновлено)
Обновлено: информация о возгорании не подтвердилась
Из башни «Око» в «Москва-Сити» эвакуировали более 300 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«По предварительным данным, на седьмом этаже комплекса наблюдается незначительное задымление, источник которого пока обнаружить не удается», — пояснил собеседник агентства.
Прибывшие на место пожарные поэтажно проверяют все здание.
UPD (15:43): Пожарные подразделения проверили весь комплекс «Око», не обнаружив возгорания в башне.
Источник: ТАСС
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