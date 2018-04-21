Обновлено: информация о возгорании не подтвердилась

Из башни «Око» в «Москва-Сити» эвакуировали более 300 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, на седьмом этаже комплекса наблюдается незначительное задымление, источник которого пока обнаружить не удается», — пояснил собеседник агентства.

Прибывшие на место пожарные поэтажно проверяют все здание.

UPD (15:43): Пожарные подразделения проверили весь комплекс «Око», не обнаружив возгорания в башне.



Источник: ТАСС