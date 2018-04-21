Из-за сильного ветра столичные парки начали закрывать для посетителей. Так, о временном прекращении работы сообщили в парке Горького. Кроме того, в «Зарядье» закрыли павильоны, а парк «Фили» перенес на 27 апреля все мероприятия, приуроченные к «Библионочи».

Также из-за непогоды в Москве закроют летние веранды кафе. Тем временем МЧС предупредило горожан о надвигающейся грозе, которая начнется с северо-западных районов столицы в ближайшие часы.

Спасатели рекомендуют избегать водоемов и отказаться от поездок на автомобилях. «Грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП», — пояснили в ведомстве.

Сегодня в городе действует штормовое предупреждение. Из-за непогоды территорию ВДНХ закрыли, а всех посетителей эвакуировали.

The Village рассказывал, как вести себя в случае штормового предупреждения, не погибнуть от оборванного ветром провода и быстро разгрести снежные завалы.

Источник: МЧС