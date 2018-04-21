Москвичей предупредили о второй волне шторма
Мэр столицы Сергей Собянин предупредил об очередном усилении ветра в городе. Вторая волна шторма ожидается с 20:00 до 22:00.
Также Собянин сообщил о гибели ребенка из-за падения дерева. По данным градоначальника, общее количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. При этом источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что число пострадавших в Москве почти достигло 20 человек. Еще один человек погиб в подмосковных Мытищах, после того как ветер опрокинул на него строительную бытовку.
В результате стихии в столице повалены уже сотни деревьев. Ветер, достигающий 25 метров в секунду, переворачивает машины и срывает крыши. The Village собрал фото и видео последствий шторма из социальных сетей.
Сегодня в Москве действует штормовое предупреждение. Из-за непогоды в городе закрыли парки и летние веранды кафе.
The Village рассказывал, как вести себя в случае штормового предупреждения, не погибнуть от оборванного ветром провода и быстро разгрести снежные завалы.
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