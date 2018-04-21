В результате урагана, обрушившегося сегодня на Москву, транспортная система города столкнулась с затруднениями.

Вечером в аэропортах столицы отменили и задержали полсотни рейсов, однако после 20:00 их число начало снижаться. По состоянию на 20:37, в Домодедове отменили шесть вылетов. Кроме того, десять рейсов задерживаются во Внукове, восемь — в Шереметьеве, еще шесть — в Домодедове.

Проблемы коснулись и железнодорожного транспорта. Из-за упавших на пути деревьев движение поездов оказалось затруднено на Ярославском, Горьковском и Савеловском направлениях Московской железной дороги. Вместе с тем со столичных вокзалов эвакуировали более 800 человек после анонимного сообщения о взрывных устройствах. Из-за звонка о минировании проверки проходят и на станции «Охотный ряд» Сокольнической линии метро.

Ранее на внешней стороне Садового кольца полностью перекрыли движение автомобилей из-за падения кровли на дорогу. По данным центра погоды «Фобос», наблюдавшаяся днем непогода была только «разминкой» для шторма, пик которого придется в ночь на воскресенье.

В результате урагана в Московском регионе погибли два человека. По данным ТАСС, общее число пострадавших в столице почти достигло 20 человек. В результате стихии в городе повалены сотни деревьев, ветер переворачивал машины и срывал крыши. Сергей Собянин предупредил горожан о второй волне шторма. The Village собрал фото и видео последствий стихии из социальных сетей.

Также The Village рассказывал, как вести себя в случае штормового предупреждения, не погибнуть от оборванного ветром провода и быстро разгрести снежные завалы.

Источники: «Интерфакс», агентство «Москва», РИА «Новости»