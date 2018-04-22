Роскомнадзор ограничил доступ к нескольким IP-адресам поисковика Google в рамках блокировки мессенджера Telegram. На это обратил внимание гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин.

Кулин ведет постоянный мониторинг выгрузки РКН. По последним данным, в реестр запрещенных ресурсов попало около 60 IP-адресов сайта google.com из 600 известных. Проблемы с доступом к google.com и ряду сервисов Google в ночь на 22 апреля подтверждают и пользователи из России.

По данным сайта Downdetector на 10:30 по московскому времени, трудности с доступом к поисковику сохранялись в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и ряде других городов. В то же время российский домен поисковика google.ru работает, отмечают пользователи.

Роскомнадзор - лучший! Он россиянфм Google забанил! pic.twitter.com/Ci7yJLiWSH — Чокнутый горнист (@Buggy__Bugler) 22 апреля 2018 г.

кстати Google maps не работает вообще – вот и устранили "конкурента" Яндексу, 100% китайская модель 😆 — fontendet (@fontendet) 21 апреля 2018 г.

13 апреля суд постановил немедленно ограничить доступ к Telegram. Глава Роскомнадзора Александр Жаров сравнил процесс блокировки сервиса с войной. В Госдуме пригрозили принять новые законы против VPN-сервисов, если они помешают блокировке мессенджера. В свою очередь, Павел Дуров заверил, что Telegram примет все возможные меры для обхода ограничений и призвал не удалять приложение в случае потери связи.

Ранее The Village уже рассказывал, как к решению заблокировать Telegram отнеслись пользователи и какие VPN-сервисы можно использовать, чтобы продолжить пользоваться мессенджером после блокировки.

Источник: Филипп Кулин