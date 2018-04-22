Пользователи сообщили о проблемах с доступом к Google
Роскомнадзор ограничил доступ к нескольким IP-адресам поисковика Google в рамках блокировки мессенджера Telegram. На это обратил внимание гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин.
Кулин ведет постоянный мониторинг выгрузки РКН. По последним данным, в реестр запрещенных ресурсов попало около 60 IP-адресов сайта google.com из 600 известных. Проблемы с доступом к google.com и ряду сервисов Google в ночь на 22 апреля подтверждают и пользователи из России.
По данным сайта Downdetector на 10:30 по московскому времени, трудности с доступом к поисковику сохранялись в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и ряде других городов. В то же время российский домен поисковика google.ru работает, отмечают пользователи.
13 апреля суд постановил немедленно ограничить доступ к Telegram. Глава Роскомнадзора Александр Жаров сравнил процесс блокировки сервиса с войной. В Госдуме пригрозили принять новые законы против VPN-сервисов, если они помешают блокировке мессенджера. В свою очередь, Павел Дуров заверил, что Telegram примет все возможные меры для обхода ограничений и призвал не удалять приложение в случае потери связи.
Ранее The Village уже рассказывал, как к решению заблокировать Telegram отнеслись пользователи и какие VPN-сервисы можно использовать, чтобы продолжить пользоваться мессенджером после блокировки.
Источник: Филипп Кулин
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