Первый участок Кожуховской линии метро, которая обозначается розовым цветом, будет готов к концу лета. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Отрезок длиной восемь километров включает четыре станции: «Косино», «Улицу Дмитриевского», «Лухмановскую» и «Некрасовку».

Дольше всего идет строительство станции «Косино», рассказал Хуснуллин: «Это сложнейшая станция с точки зрения технических решений, здесь соединяются две ветки метро, идет увязка с железной дорогой, прохождение щитов под двумя действующими тоннелями», — отметил Хуснуллин.

Здесь же появится большой транспортно-пересдачный узел с депо «Руднево» и зданиями для отдыха локомотивных бригад.

«Розовая» линия метро длиной более 17 километров соединит восемь станций — «Нижегородская улица», «Стахановская», «Окская улица», «Юго-Восточная», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лужмановская» и «Некрасовка».

Предполагается, что ветка улучшит транспортное обслуживание районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, а также подмосковных Люберец.

Источник: сайт мэрии Москвы