Первый участок «розовой» линии запустят в конце лета
Первый участок Кожуховской линии метро, которая обозначается розовым цветом, будет готов к концу лета. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Отрезок длиной восемь километров включает четыре станции: «Косино», «Улицу Дмитриевского», «Лухмановскую» и «Некрасовку».
Дольше всего идет строительство станции «Косино», рассказал Хуснуллин: «Это сложнейшая станция с точки зрения технических решений, здесь соединяются две ветки метро, идет увязка с железной дорогой, прохождение щитов под двумя действующими тоннелями», — отметил Хуснуллин.
Здесь же появится большой транспортно-пересдачный узел с депо «Руднево» и зданиями для отдыха локомотивных бригад.
«Розовая» линия метро длиной более 17 километров соединит восемь станций — «Нижегородская улица», «Стахановская», «Окская улица», «Юго-Восточная», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лужмановская» и «Некрасовка».
Предполагается, что ветка улучшит транспортное обслуживание районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, а также подмосковных Люберец.
Источник: сайт мэрии Москвы
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