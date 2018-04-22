Управление МЧС по Москве предупредило об усилении ветра в регионе днем 22 апреля.

По прогнозу Росгидромета, температура воздуха в воскресенье опустится до 2-4 градусов тепла, а порывы ветра составят 12-17 м/с. В связи с этим возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение неустойчивых временных конструкций и машин.

Жителей Москвы и области призывают быть осторожными во время неблагоприятных погодных условий.

Накануне, 21 апреля, из-за штормового предупреждения в Москве закрыли парки и летние веранды кафе. По данным мэра Сергея Собянина, в результате урагана пострадали 12 человек, один ребенок погиб. The Village собрал фото и видео последствий шторма из социальных сетей.

Как вести себя в случае штормового предупреждения, не погибнуть от оборванного ветром провода и быстро разгрести снежные завалы, читайте здесь.

Источник: «Москва»