Telegram рассылает уведомления, в которых предлагает пользователям поддержать мессенджер.

В знак протеста против блокировки сервиса сторонники свободного интернета должны запустить из окна бумажный самолетик в 19:00 22 апреля.

16 апреля на Лубянской площади прошла акция в поддержку Telegram, участники которой бросали бумажные самолетики в здание ФСБ. Тогда полиция задержала 12 человек, а Марии Алехиной и Дмитрию Энтео суд назначил 100 часов обязательных работ как организаторам непубличного массового мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка.

13 апреля суд постановил немедленно ограничить доступ к Telegram. Глава Роскомнадзора Александр Жаров сравнил процесс блокировки сервиса с войной. В Госдуме пригрозили принять новые законы против VPN-сервисов, если они помешают блокировке мессенджера. В свою очередь, Павел Дуров заверил, что Telegram примет все возможные меры для обхода ограничений и призвал не удалять приложение в случае потери связи.

Ранее The Village уже рассказывал, как к решению заблокировать Telegram отнеслись пользователи и какие VPN-сервисы можно использовать, чтобы продолжить пользоваться мессенджером после блокировки.

Источник: Telegram