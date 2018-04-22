Роскомнадзор объяснил проблемы с доступом к поисковику и сервисам Google на территории России. Жалобы пользователей начались в ночь на 22 апреля.

По данным ведомства, компания не удовлетворила требования РКН, в связи с чем Telegram продолжает использовать IP-адреса Google для обхода блокировок. По этой причине ресурсы Google внесли в реестр запрещенных сайтов, обяснили в Роскомнадзоре.

Представители Google тем временем сообщили, что знают о проблеме и уже разбираются с ней.

13 апреля суд постановил немедленно ограничить доступ к Telegram. Глава Роскомнадзора Александр Жаров сравнил процесс блокировки сервиса с войной. В Госдуме пригрозили принять новые законы против VPN-сервисов, если они помешают блокировке мессенджера. В свою очередь, Павел Дуров заверил, что Telegram примет все возможные меры для обхода ограничений и призвал не удалять приложение в случае потери связи.

Ранее The Village уже рассказывал, как к решению заблокировать Telegram отнеслись пользователи и какие VPN-сервисы можно использовать, чтобы продолжить пользоваться мессенджером после блокировки.

Источник: Facebook