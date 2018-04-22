Компания BrandMonitor, специализирующаяся на защите интеллектуальной собственности, выяснила, сколько россиян пользуются нелегальным и легальным контентом в Сети.

67 % россиян не платят за контент в интернете

Чаще всего нелегальный видеоконтент (фильмы, сериалы) ищут в соцсетях (59 %), торрентах (49 %) и на пиратских сайтах (33 %).

За подписку на онлайн-кинотеатры готовы платить только 9 % россиян. Однако в последние годы аудитория платных сервисов в стране растет. Эксперты объясняют это развитием качественных площадок с доступам к кино. В дополнение к этому, работает антипиратский закон, который ограничивает доступ к бесплатным сервисам.

За платным контентом идут чаще всего в онлайн-кинотеатр ivi (52 %). Еще 12 % пользуются Megogo, 8 % — Okko, 4 % — «Амедиатекой», 3 % — Netflix. Среди главных причин, по которым пользователи выбирают платные сервисы, — эксклюзивность контента и отсутствие рекламы. Также россияне готовы заплатить, если фильма нет в бесплатном доступе.

Готовность платить зависит и от возраста. Если около 70 % аудитории в возрасте 18-34 лет выбирают нелегальный контент, то в категории 45-54 так поступают 59 %.

Кроме того, аналитики выяснили, что 57 % россиян не умеют пользоваться VPN и лишь 19 % опрошенных хотя бы раз скачивали сервисы для обхода блокировок.

1 мая 2015 года вступила в силу расширенная версия «антипиратского» закона. Теперь наказывают за пиратство всех видов контента, за исключением фотографий. Правообладатели могут добиваться временной блокировки сайтов с пиратским контентом еще до подачи детального иска. При этом за неоднократные нарушения ресурс могут заблокировать навсегда.

Источник: «Коммерсантъ»