Компания Henley & Partners представила рейтинг самых привлекательных гражданств мира Quality of Nationality Index. В список на основании данных с 2013 по 2017 годы попали 209 гражданств.

Впервые возглавила рейтинг Франция, до этого на протяжении нескольких лет лидирующую строчку занимала Германия, в этом году оказавшаяся на втором месте. В десятку вошли также Исландия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия, Италия, Ирландия, Швейцария и Австрия. В конце списка оказались Афганистан и Сомали.

Россия заняла в рейтинге только 63 позицию, таким образом, сохранив показатели с сентября 2017 года. Российское гражданство уступает большинству стран Южной Америки, в том числе Венесуэле. Например, выше оказались также Израиль (48 место) и Китай (59 место). При этом Россия показала лучший результат среди стран СНГ. За пять лет индекс российского гражданства улучшился на 3,5 %.

Высокие позиции в рейтинге занимают страны, в которых можно получить гражданство через инвестиции. Такая практика распространена, например, в Австрии, Мальте и Кипре.

При составлении рейтинга эксперты Henley & Partners учитывают масштаб экономики страны, уровень развития человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность. Влияют на ранжирование и внешние факторы: безвизовый доступ для временных поездок и возможность безвизового проживания и работы в других странах.

Источник: Henley & Partners