Иностранные туристы смогут пользоваться столичными сервисами каршеринга во время чемпионата мира по футболу.

Для этого операторы каршеринга переведут свои сайты и приложения на английский язык, а также добавят возможность регистрироваться в системе по иностранным документам — водительским правам и паспорту — в электронном виде.

О готовности работать с иностранцами уже заявили YouDrive, «Делимобиль», BelkaCar, EasyRide, Car5 и Carlion.

Ранее The Village рассказывал, какие сервисы каршеринга работают в Москве и как ими пользоваться.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы