Активисты «Левого фронта» обратились в мэрию Москвы с заявкой на проведение 6 мая митинга на площади Революции.

Организаторы мероприятия собираются потребовать провести реформу избирательного законодательства и формирования состава правительства и обсудить инаугурацию Владимира Путина и события 6 мая 2012 года на Манежной площади.

Предполагается, что в Москве с 13:30 до 17:00 на митинг придут до 2 тысяч человек. Аналогичные заявки подадут и в других городах России.

Сегодня утром представители Левого Фронта подали в Правительство Москвы уведомление о проведении 6 мая 2018 года с 14.00 на Площади Революции митинга «Нам нужна законная власть! Обсуждение инаугурации Владимира Путина» с количеством участников до 2 000 человек pic.twitter.com/NiCZwkYJww — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 23 апреля 2018 г.

Аналогичную акцию под лозунгом «Он нам не царь!» 5 мая собирается провести Алексей Навальный. Его сторонники уже подали заявки в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Ранее The Village рассказывал, как россияне высмеяли новость о предстоящей «коронации» Путина.

Источник: Сергей Удальцов