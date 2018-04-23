«Левый фронт» обсудит инаугурацию Путина на митинге 6 мая
Активисты «Левого фронта» обратились в мэрию Москвы с заявкой на проведение 6 мая митинга на площади Революции.
Организаторы мероприятия собираются потребовать провести реформу избирательного законодательства и формирования состава правительства и обсудить инаугурацию Владимира Путина и события 6 мая 2012 года на Манежной площади.
Предполагается, что в Москве с 13:30 до 17:00 на митинг придут до 2 тысяч человек. Аналогичные заявки подадут и в других городах России.
Аналогичную акцию под лозунгом «Он нам не царь!» 5 мая собирается провести Алексей Навальный. Его сторонники уже подали заявки в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.
Ранее The Village рассказывал, как россияне высмеяли новость о предстоящей «коронации» Путина.
Источник: Сергей Удальцов
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