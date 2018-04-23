Центр организации дорожного движения предупредил водителей о перекрытии движения в центре Москвы вечером 23 апреля и в ночь на 24 апреля.

Ограничения связаны с репетицией парада Победы, который пройдет 9 Мая на Красной площади, и начнутся 23 апреля с 21:30. Водителей на это время просят отказаться от поездок в центр на личных автомобилях или скорректировать свои маршруты.

Проехать нельзя будет по маршруту прохождения военной техники: по улице Тверской от Триумфальной площади до улицы Моховой, по улице Моховой от улицы Большая Никитская до Тверской. Ограничения введут также на улице Охотный Ряд от Тверской до улицы Большая Дмитровка.

Добраться до перекрытых улиц можно, воспользовавшись станциями метро «Маяковская», «Пушкинская», «Тверская», «Охотный Ряд» и «Театральная». К утреннему часу пик 24 апреля движение восстановят.

Ранее сообщалось, что ограничения движения из-за репетиций парада Победы начнутся с 23 апреля и продлятся до 9 мая.

Источник: «Москва»