В гимназии № 1526 на Дорожной улице в Южном Чертанове на учеников обвалился подвесной потолок.

По словам родителей одного из школьников, инцидент произошел в классе во время перемены. В результате пятиклассники получили легкие травмы и ссадины.

«Серьезных травм у детей не было — ссадины, царапины, порезы. Конечно, это неприятно. Может быть, это даже психологический момент, потому что, когда обрушился потолок, включилась сигнализация, и дети больше даже испугались, чем какие-то телесные повреждения получили», — рассказали родители.

В столичном департаменте образования ситуацию пока не комментировали.

Источник: «Говорит Москва»