Региональный общественный центр интернет-технологий открыл горячую линию для проверки жалоб на недоступность ресурсов из-за блокировки мессенджера Telegram.

По словам представителей Роскомнадзора, центр выступит посредником между регулятором и интернет-сообществом. Пользователи могут сообщить о нарушениях в работе сервисов, а также предоставить статистические данные или аналитику кейсов. Сделать это можно на сайте или через сообщество РОЦИТ в социальной сети «ВКонтакте». После обработки сообщений Роскомнадзор выступит с публичными разъяснениями.

Жалобы принимаются также на горячей линии Роскомнадзора по адресам: [email protected], [email protected]

13 апреля суд постановил немедленно ограничить доступ к Telegram. Глава Роскомнадзора Александр Жаров сравнил процесс блокировки сервиса с войной. В Госдуме пригрозили принять новые законы против VPN-сервисов, если они помешают блокировке мессенджера. В свою очередь, Павел Дуров заверил, что Telegram примет все возможные меры для обхода ограничений и призвал не удалять приложение в случае потери связи.

Ранее The Village уже рассказывал, как к решению заблокировать Telegram отнеслись пользователи и какие VPN-сервисы можно использовать, чтобы продолжить пользоваться мессенджером после блокировки.

Источник: Роскомнадзор