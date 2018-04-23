Основатели сервиса продажи подержанных машин CarPrice Артем Большаков и Александр Черняк запустили онлайн-магазин подержанных смартфонов SmartPrice.

Портал SmartPrice (бренд компании «Мобитех») создали еще летом 2017 года, а осенью начались закупки подержанных телефонов. Сейчас месячный оборот составляет около 2 500 аппаратов.

Пока купить можно только смартфоны Apple и Samsung. Покупателям предлагается оригинальная техника в трех категориях: «как новый» (без косметических дефектов), «отличный» (с малозаметными повреждениями) и «хороший» (заметные царапины и сколы). От внешнего вида зависит и размер скидки на подержанный телефон. Почти новый смартфон отдают дешевле на 15 %, тогда как цена телефона с потертостями ниже рыночной на 40 %.

На покупку действует гарантия 90 дней, а доставка товара возможна по всей России. Кроме того, здесь же можно заказать к телефону наушники, зарядку, защитное стекло и чехол. Пользователи могут получить также дополнительную скидку, если сдадут в Trade-in прежнее устройство. Так, например, iPhone 8 Plus на сайте продается за 32 748 рублей, а Galaxy S8 — за 31 149 рублей.

По словам гендиректора SmartPrice Владислава Овчинникова, компания уже привлекла от фондов и частных инвесторов около 2,5 миллиона долларов.

Источник: «Ведомости»