Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому интернет-ресурсы будут блокировать за отказ удалять сведения, порочащие честь и достоинство гражданина или деловую репутацию юридического лица.

Гражданский кодекс и раньше допускал удаление порочащих данных по иску пострадавшего. Новые поправки вводят механизм для исполнения судебных решений. Если ресурс, распространивший информацию, не удалит ее по требованию суда, пристав получит возможность вынести постановление об ограничении доступа к сайту.

Блокировка ресурса со стороны Роскомнадзора возможна в течение одного рабочего дня после получения постановления от приставов.

Источник: ТАСС