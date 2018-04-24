Сервис путешествий OneTwoTrip запустил проект «Авантюра», благодаря которому туристы смогут попасть за границу по заранее неизвестному маршруту.

Путешественник выбирает только даты поездки, а также указывает наличие шенгенской визы и города, в которые он не хочет ехать. А организацию отдыха на себя берут специалисты сервиса.

Стоимость поездки фиксированная и составляет 20 тысяч рублей для одного человека и 35 тысяч для двоих. В эту цену входит прямой перелет из Москвы, проживание в отеле не ниже трех звезд и путеводитель с советами от тревел-эксперта OneTwoTrip. Место отдыха туристу сообщается за 48 часов до вылета.

Путешествие займет три дня, при этом оформить заявку нужно как минимум за десять дней до предполагаемого вылета. Для обладателей шенгенской визы доступны 48 направлений, тогда как без нее можно отправиться в 12 мест. В числе городов «Авантюры» — Амстердам, Париж, Лиссабон, Женева, Барселона, Милан, Тбилиси и другие популярные направления у россиян.

По словам авторов идеи, проект подойдет тем, кто хочет разнообразить поездки, но не готов тратить время и силы на выбор и планирование маршрута. Оставить заявку на участие в «Авантюре» можно здесь.

Источник: представители OneTwoTrip