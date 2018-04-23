Зампредседателя комиссии по безопасности Мосгордумы Андрей Шибаев предложил повысить размер штрафа за передвижение на спортивном транспорте в метро и на станциях Московского центрального кольца.

Согласно действующим правилам, в метрополитене запрещена езда на велосипедах, самокатах и роликах. Шибаев считает, что нарушение этих правил создает дискомфорт большинству пассажиров метро, а потому предложил экспертам обсудить увеличение штрафа.

Сейчас за передвижение на станциях и по подуличным переходам метрополитена на мотоциклах, велосипедах, самокатах, роликовых коньках и других транспортных и спортивных средствах, кроме инвалидных колясок, штрафуют на 100 рублей.

Источник: «Москва»