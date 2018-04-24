Синоптики и климатологи предупредили, что летом в Москве и области могут возникнуть торнадо.

«Конец апреля, май, начало июня — это самое благоприятное время для таких порывистых ветров, связанное с циклоническими фронтами, с вторжениями холодных масс. Летом — в июле, августе — нас могут ожидать уже явления типа торнадо, связанные с перегревом атмосферы, перенасыщенностью атмосферы влагой», — рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Старший научный сотрудник Лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский уточнил, что торнадо в Московской области бывают каждый год — «в нежилых зонах, где-нибудь в лесах», когда на смену жаре приходит резкое похолодание. Он также заявил, что по Москве такой прогноз дать невозможно. По его словам, смерч в столице маловероятен.

В свою очередь, ведущий специалист «Фобос» Евгений Тишковец напомнил, что сейчас попросту не существует методик, которые позволили бы предсказывать торнадо за месяцы до его появления. «Возможен прогноз только за 15 минут до торнадо», — отметил он.

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Источник: «РБК»