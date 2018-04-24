Агентство Bloomberg выяснило содержание указа, который президент России Владимир Путин подпишет после инаугурации 7 мая.

Предполагается, что этим документом за следующие шесть лет Путин увеличит расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру на 10 триллионов рублей. Изначальный план предусматривал увеличение затрат на дороги на треть, а на образование и здравоохранение — на 20 %, но окончательные цифры в указе могут отличаться. Основные траты придутся на период после 2020 года.

Дополнительные расходы бюджета планируется компенсироваться за счет сокращения других статей — например, затрат на оборону. Также предусмотрено увеличение налогов. В частности, власти рассматривают возможность введения налога с продаж в 4 %.

Источник: Bloomberg