Госавтоинспекция собирается объединить контрольные заезды учащихся автошкол по автодрому и по городу в единый экзамен по практике вождения.

«Новый экзамен позволит увидеть уровень владения всеми навыками вождения в комплексе в реальных условиях. На площадках навыки проверяются в рамках внутреннего экзамена в автошколе, этого достаточно, трудности возникают именно в потоке», — пояснил глава ГИБДД Михаил Черников. Он уточнил, что в объединенном экзамене останутся и некоторые элементы площадки. Полностью отказываться от них не планируют.

Предполагается, что введение новых правил сдачи экзамена «позволит получить на выходе более грамотного водителя и минимизировать аварийность». Сейчас изменения обсуждаются в Минобрнауки. Их собираются утвердить в течение года.

По данным ГИБДД, сейчас экзамен на вождение с первого раза сдают не более 8 % претендующих на водительские права.

Ранее Госавтоинспекция внесла серьезные изменения в экзаменационные билеты для будущих водителей. Оказалось, что ответы ГИБДД на вопросы об оказании помощи при различных инцидентах противоречили рекомендациям МЧС и врачебного сообщества.

Источник: «Коммерсантъ»