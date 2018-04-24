Сервисы Combot, TGStat и Crosser Bot по просьбе vc.ru выяснили, на сколько сократилась российская аудитория Telegram за первую неделю блокировки мессенджера.

3 % аудитории потерял Telegram

за первую неделю блокировки

Эксперты Crosser Bot сравнили активность 2,25 миллиона пользователей до начала блокировки мессенджера и по состоянию на 22 апреля. Полученные данные позволяют сделать вывод, что проседание активной аудитории Telegram-каналов оказалось минимальным.

При этом с 15 по 22 апреля ежедневное количество новых публикаций в русскоязычных каналах увеличилось на 6 % до 77,5 тысячи записей. Также за последние две недели вырос суммарный охват каналов (на 15 %) и темп прироста подписчиков (на 23 %).

С 16 апреля в России начали блокировать доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Павел Дуров заверил, что мессенджер примет все возможные меры для обхода ограничений. В свою очередь, Роскомнадзор приступил к масштабным блокировкам IP-адресов и начал борьбу с VPN-сервисами. Следствием этого стали жалобы интернет-пользователей на исчезновение доступа к сторонним ресурсам. Заместитель министра связи Алексей Волин обвинил власти в «хаотичном» регулировании Сети, а советник президента по развитию интернета Герман Клименко извинился за действия Роскомнадзора.

Ранее The Village рассказывал, как попытки российских властей заблокировать Telegram помешали предпринимателям, а также как продолжать пользоваться мессенджером и какие VPN-сервисы используют профессионалы.

Источник: vc.ru