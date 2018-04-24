В московском районе Раменки возобновили полномасштабный снос гаражей на территории, известной под названием «Шанхай».

Местность расчищают под строительство научно-технологической долины МГУ. «Приехали, заблокировали въезд и начали вскрывать, вытаскивать имущество и крушить гаражи», — заявила «РБК» одна из владелиц.

По словам собственников гаражей, на спецтехнике нет госномеров, а рабочие отказываются предъявить документы и разворовывают постройки. Владельцам приходится ночевать в гаражах, чтобы уберечь их от сноса. При этом они не получили ни уведомления о сносе, ни денежную компенсацию.

В 2015 году на слушаниях по проекту долины собственникам обещали выплачивать по 200 тысяч рублей за кирпичный гараж и 150 тысяч рублей за металлический. По документам префектуры ЗАО, за организацию компенсаций отвечает компания «АйДиЭс Партс», занимающаяся сносом.

В МГУ изданию заявили, что накануне сноса администрация университета разместила на гаражах объявления о необходимости до 16 апреля предоставить документы, подтверждающие права на строения. Как пояснил «РБК» начальник отдела строительства управы района Раменки Алексей Бурукин, выплата компенсаций находится под вопросом, поскольку металлические боксы не зарегистрированы в установленном порядке.

Собственники гаражей подали заявления в прокуратуру.

МГУ разрабатывает концепцию научной долины с 2013 года. В разработке участвует фонд Катерины Тихоновой, которую СМИ называют младшей дочерью Владимира Путина. В январе 2017 года строительство долины отложили, так как не было решено, кто станет распоряжаться ее территорией.

The Village рассказывал, как расчищают место под научную долину МГУ.

Источник: «РБК»