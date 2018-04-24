Посетителей «Олимпийского» эвакуировали из-за угрозы взрыва
Посетителей спорткомплекса «Олимпийский» в Москве эвакуировали из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Из здания вывели около тысячи человек. Кинологи проводят проверку спорткомплекса.
Массовые эвакуации в крупных городах России продолжаются с сентября 2017 года. В декабре правоохранительные органы заявляли, что задержали пособников телефонных террористов, но через некоторое время звонки возобновились.
Источник: ТАСС
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