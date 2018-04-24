Проблемы у российских пользователей Viber при использовании мессенджера связаны с блокировкой Telegram. Об этом говорится в сообщении, которое Viber рассылает своим пользователям.

«Сложившаяся ситуация является результатом решения регулятора ограничить доступ к другому мессенджеру с помощью блокировки миллионов интернет-серверов в стране. Это повлияло на Viber и многие другие сервисы», — заявили в компании.

Сейчас Viber работает над восстановлением полноценной работы приложения для пользователей из России «без ущерба их конфиденциальности».

С 16 апреля в России начали блокировать доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Павел Дуров заверил, что мессенджер примет все возможные меры для обхода ограничений. В свою очередь, Роскомнадзор приступил к масштабным блокировкам IP-адресов и начал борьбу с VPN-сервисами. Следствием этого стали жалобы интернет-пользователей на исчезновение доступа к сторонним ресурсам. Роскомнадзор свою причастность к проблемам отрицает.

Ранее The Village рассказывал, как попытки российских властей заблокировать Telegram помешали предпринимателям, и можно ли наказать Роскомнадзор за сломанный интернет.

Источник: Viber