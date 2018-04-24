Cенатор от Зауралья Сергей Лисовский призвал не преувеличивать роль американских лекарств, которые могут оказаться в России под запретом в случае принятия законопроекта о санкциях против США. По мнению политика, с расстройствами прекрасно справляются «аскорбинка и марганцовочка».

Россиян специально провоцируют покупать дорогие лекарственные препараты для того, чтобы убрать нормальные лекарства, которые прекрасно работали как во времена Советского Союза, так и во времена царской России! Сергей Лисовский, член Совета Федерации

«Поводов для беспокойства нет, ведь позиционированием дорогих импортных, в том числе и американских лекарств, специально занимается телевидение. <…> К сожалению, долгое время с этим не боролись, соблюдали условия открытости рынка», — добавил сенатор.

Лисовский отметил, что Россия способна производить часть препаратов самостоятельно, а в остальных случаях можно использовать аналоги из Азии.

Ранее депутаты Госдумы подготовили ответные меры на американские санкции. Новый законопроект предусматривает возможность запрета на ввоз алкоголя, табака и лекарств из США и других западных стран. Всероссийский союз пациентов предупредил об угрозе контрсанкций для здоровья миллионов россиян. В свою очередь, вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил заменить американские лекарства корой дуба и боярышником.

Можно ли заменить импортные лекарства отечественными, читайте в материале The Village.

Источник: Znak.com