Издание для родителей «ЕжикЕжик», входящее в холдинг Kidz.media переехало на новый домен и теперь называется Chips Journal.

«Почему Chips? Во-первых, это удачное и понятное сокращение — Chi(ldren)P(arent)S. А во-вторых, чипсы любят все — и дети, и взрослые», — объяснили создатели проекта идею нового названия.

Перезапуск решили приурочить к шестилетию «ЕжикЕжик» и смене формата издания, что повлекло за собой изменение названия, дизайна и логотипа.

В новой концепции проекта издатели изменили подход к написанию текстов, после чего сайт по формату стал инструкцией. В обновленной версии сайта появится более удобная навигация, что позволит быстрее находить интересные материалы.

Авторы продолжат освещать темы о родительстве, но теперь в текстах читатель найдет четкий разбор ситуации с комментариями экспертов. К обсуждению авторы привлекут врачей, психологов, педагогов и других специалистов, а также опытных родителей.

Также «ЕжикЕжик» продолжит делать афишу детских событий в Москве, а каждый четверг будет публиковать гид с лучшими мероприятиями для всей семьи на выходные.

Источник: представители «ЕжикЕжик»