Мэр Москвы Сергей Собянин повысил выплаты донорам крови и ее компонентов на 20 %.

Теперь за одну донацию крови доноры могут получить 4 080 рублей (вместо 3 400), за плазму — 3 600 рублей (вместо 3 тысяч), за тромбоциты — 5 760 рублей (вместо 4 800), а эритроциты оценивают в 6 тысяч рублей вместо прежних 5 тысяч.

На 20 % увеличились и выплаты за сдачу крови и денежной компенсации взамен бесплатного питания.

В мэрии считают, что увеличение выплат повысит привлекательность донорства, что, в свою очередь, гарантирует наличие необходимых объемов донорской крови и ее компонентов в медучреждениях Москвы.

По данным ВЦИОМ, в 2017 году донорами становились 47 % россиян.

Источник: «Москва»