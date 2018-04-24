Журнал GQ рекомендовал не читать Библию
В американской версии издания GQ вышел список знаменитых, но переоцененных книг, которые якобы зря считаются важными и необходимыми.
В подборку попала 21 книга, в их числе — «Алхимик» Коэльо, «Властелин колец» Толкина, «Над пропастью во ржи» Сэлинджера, две книги Хемингуэя и другие произведения. При этом на 12-е место рейтинга поместили Библию, вместо которой прочитать советуют «Толстую тетрадь» Аготы Кристоф о жизни двух братьев во время Второй мировой войны.
«Священное Писание очень высоко ценят люди, которые, по идее, должны жить по заветам книги, но на самом деле ее даже не читали. Те же, кто читал, знают, что в ней есть хорошие куски, но в целом это далеко не самое совершенное творение рук человеческих. В ней много повторов, противоречий, нравоучительности, глупости, а временами и злонамеренности», — критикует Библию писатель Джесси Болл.
Список GQ уже возмутил христиан. Например, американский католический священник, отец Джонатан Моррис, в защиту книги заявил, что за последние 50 лет ее прочитали почти 4 миллиарда человек. А евангелист Франклин Грэм назвал книгу бестселлером и предложил редакторам журнала перечитать ее — и тогда однажды они признают существование Бога и преклонят перед ним колени.
Материал тем временем раскритиковали и пользователи соцсетей. Некоторые заявили, что это очередная демонстрация нелюбви к христианству со стороны либералов.
Источник: «Медуза»
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