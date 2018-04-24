В американской версии издания GQ вышел список знаменитых, но переоцененных книг, которые якобы зря считаются важными и необходимыми.

В подборку попала 21 книга, в их числе — «Алхимик» Коэльо, «Властелин колец» Толкина, «Над пропастью во ржи» Сэлинджера, две книги Хемингуэя и другие произведения. При этом на 12-е место рейтинга поместили Библию, вместо которой прочитать советуют «Толстую тетрадь» Аготы Кристоф о жизни двух братьев во время Второй мировой войны.

«Священное Писание очень высоко ценят люди, которые, по идее, должны жить по заветам книги, но на самом деле ее даже не читали. Те же, кто читал, знают, что в ней есть хорошие куски, но в целом это далеко не самое совершенное творение рук человеческих. В ней много повторов, противоречий, нравоучительности, глупости, а временами и злонамеренности», — критикует Библию писатель Джесси Болл.

Список GQ уже возмутил христиан. Например, американский католический священник, отец Джонатан Моррис, в защиту книги заявил, что за последние 50 лет ее прочитали почти 4 миллиарда человек. А евангелист Франклин Грэм назвал книгу бестселлером и предложил редакторам журнала перечитать ее — и тогда однажды они признают существование Бога и преклонят перед ним колени.

Материал тем временем раскритиковали и пользователи соцсетей. Некоторые заявили, что это очередная демонстрация нелюбви к христианству со стороны либералов.

Мне вот все равно, и я даже не удивлен, что там есть библия. Но вот наличие там Властелина колец меня огорчило, и с этим я не согласен https://t.co/JtecMmKrqM — Nikolay Budin (@BudAlNik) 24 апреля 2018 г.

People who speak against the Bible are often convicted by it. They are uncomfortable with the Bible identifying the sin in their life so they seek to discredit it.

If liberals read the Bible & constitution, they might get some needed information out of it.https://t.co/27r4kzkaRS — 👑💥 Hanna 💥👑 (@polishprincessh) 22 апреля 2018 г.

GQ Magazine has placed the Bible on their list as one of the most overrated books of all time.



Doesn’t surprise me.



I would bet my next month’s salary that the Quran didn’t make their list.



They are too afraid of what would happen to them if they included it. — Educating Liberals (@Education4Libs) 22 апреля 2018 г.

If there is a person on the planet who cares what @GQMagazine has to say about literature, I'd love to meet that person. And pray for him. https://t.co/xJlWfH4m5P — Eric Metaxas (@ericmetaxas) 22 апреля 2018 г.

Hey @GQMagazine , your list of 'overrated' books reads like it was compiled by a mentally and emotionally stunted millennial who's angry about his summer reading list. https://t.co/FEFOIkySn8 — Herman Cain (@THEHermanCain) 23 апреля 2018 г.

Источник: «Медуза»