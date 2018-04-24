Навальному отказали в проведении шествия перед инаугурацией Путина
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие сторонников Алексея Навального по Тверской улице 5 мая, за два дня до инаугурации Владимира Путина. Об этом оппозиционер сообщил у себя в твиттере. Информацию подтвердили и в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.
Что касается митинга, о котором также запрашивали активисты, мэрия пока не дала окончательного решения: «Тверскую не согласовали, мы категорически будем возражать. Мы предложили им два места, отправили предложение, но ответа не получили. Сейчас находимся в переговорах, окончательного согласования нет».
Навальный на это ответил, что команда не согласна с решением, а потому призвал граждан участвовать в акции на Тверской улице 5 мая в 14:00.
Ранее Алексей Навальный анонсировал всероссийский митинг за два дня до инаугурации Владимира Путина 7 мая. Оппозиционер предложил россиянам присоединиться к акции его штаба или же организовать собственную.
Источник: «РБК»
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