Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие сторонников Алексея Навального по Тверской улице 5 мая, за два дня до инаугурации Владимира Путина. Об этом оппозиционер сообщил у себя в твиттере. Информацию подтвердили и в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

Что касается митинга, о котором также запрашивали активисты, мэрия пока не дала окончательного решения: «Тверскую не согласовали, мы категорически будем возражать. Мы предложили им два места, отправили предложение, но ответа не получили. Сейчас находимся в переговорах, окончательного согласования нет».

Навальный на это ответил, что команда не согласна с решением, а потому призвал граждан участвовать в акции на Тверской улице 5 мая в 14:00.

Мэрия Москвы снова незаконно не дает нам провести акцию. По их мнению, в центре города нам нет места. Центр принадлежит Путину и "Единой России". Ну что же, мы с этим согласиться не можем. Поэтому действуем по Конституции. 05 мая в 14 часов выходим на Тверскую улицу. Мы не рабы. — Alexey Navalny (@navalny) 24 апреля 2018 г.

Ранее Алексей Навальный анонсировал всероссийский митинг за два дня до инаугурации Владимира Путина 7 мая. Оппозиционер предложил россиянам присоединиться к акции его штаба или же организовать собственную.

Источник: «РБК»