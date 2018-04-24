Усачевский рынок в Хамовническом районе Москвы закрыли по решению суда. Об этом сообщил управляющий рынка Егор Гурник.

Причиной закрытия стали нарушения пожарной безопасности, выявленные в ходе проверок прокуратуры и МЧС.

«В районе 16:00 приехали судебные приставы, у них на руках было решение Хамовнического суда о наложении обеспечительных мер [на рынок] по ходатайству прокурора Хамовников. Это связано с совместной проверкой прокуратуры и МЧС: были выявлены незначительные нарушения по пожарной безопасности, которые уже частично устранены. Остальные устраняются», —рассказал Гурник.

Руководство рынка надеется, что сможет восстановить работу в ближайшее время. Согласно информации на сайте Хамовнического районного суда, следующая беседа с представителями рынка назначена на 14 мая.

Обновленный Усачевский рынок открылся в 2016 году. Подробнее о торговых рядах можно прочитать в материале The Village.

После трагедии в Кемерове The Village рассказывал о соблюдении правил пожарной безопасности в торговых центрах.

Источник: «РБК»