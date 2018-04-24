Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Закрытие небезопасного Усачевского рынка

Усачевский рынок закрыли после выявленных в ходе проверок МЧС и прокуратуры нарушений пожарной безопасности. По словам руководства рынка, проверки показали «незначительные нарушения», которые уже частично устранили. Администрация продолжает ликвидировать несоответствия и надеется восстановить работу в ближайшее время.

Охота Mail.ru за прокси

Интернет-активисты узнали, что облачный сервис Mail.ru использовали, чтобы найти прокси-серверы для обхода блокировки мессенджера Telegram. В корпорации причастность к борьбе с противниками блокировки отрицают. По данным компании, сканированием занимался один из клиентов облачного сервиса, которого уже заблокировали.

Московский торнадо

Синоптики и климатологи предупредили о возможных торнадо в Москве в июле и августе. В РАН уточнили, что торнадо в Московской области бывают каждый год — «в нежилых зонах, где-нибудь в лесах», когда на смену жаре приходит резкое похолодание. Прогноз относительно смерчей возможен только за 15 минут до явления.

Аскорбинка от всех расстройств

Cенатор от Зауралья Сергей Лисовский призвал не преувеличивать роль американских лекарств, ввоз которых может запретить законопроект о санкциях против США. По мнению политика, с расстройствами справляются «аскорбинка и марганцовочка, которые прекрасно работали как во времена Советского Союза, так и во времена царской России». В качестве альтернативы член Совфеда предложил также использовать аналоги из Азии.

Скандал вокруг Библии

Американское издание GQ опубликовало список знаменитых книг, которые якобы зря считаются важными и необходимыми. На 12-м месте оказалась и Библия, ее содержание в материале критикуется из-за противоречий, нравоучительности, глупости, а временами и злонамеренности. Список GQ уже возмутил христиан, а некоторые в ответ заявили, что это очередная демонстрация нелюбви к христианству со стороны либералов.

Новые правила для будущих водителей

Госавтоинспекция собирается изменить правила проведения экзамена по вождению. Для этого планируется объединить контрольные заезды учащихся автошкол по автодрому и по городу в единый экзамен по практике вождения. Авторы инициативы считают, что новый экзамен позволит увидеть уровень владения всеми навыками вождения в реальных условиях.