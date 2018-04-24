Комитет Госдумы по транспорту и строительству поддержал законопроект, согласно которому в аэропортах откроются помещения для курения. Автором инициативы стал депутат «Единой России» Сергей Боярский.

При этом депутаты считают, что решение о создании курилок должны принимать владельцы аэропортов. Аэропорты Внуково и Шереметьево, в свою очередь, уже поддержали идею. Так, Шереметьево готов установить изолированные помещения, а Внуково может возобновить работу закрытых курительных комнат.

В аэропортах жаловались на пассажиров, которые, за неимением другой возможности, курят в туалетах и пеленальных комнатах, чем доставляют неудобства некурящим посетителям.

Министерство здравоохранения тем временем высказалось против законопроекта. В ведомстве отметили, что возвращение курилок негативно скажется на некурящих из-за повышенной концентрации вредных веществ в воздухе. А это уже является нарушением права граждан на благоприятную среду, прописанного в Конституции.

Согласно данным международных исследований, уровень загрязнения воздуха в помещениях рядом с курительными комнатами в 14 раз выше, чем в аэропортах, где курение запрещено.

В марте стало известно об открытии павильонов для курения в Шереметьеве. Крытые комплексы могут появиться на улице в преддверии чемпионата мира.

Курение на территории аэропортов в России запретили в 2013 году, когда в силу вступил закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

ОТ РЕДАКЦИИ: В марте комиссия Госдумы по этике рассмотрела жалобы журналисток на домогательства депутата ЛДПР Леонида Слуцкого и не нашлав поведении политика никаких нарушений. В ответ некоторые российские СМИ объявили парламентариям бойкот. The Village поддерживает акцию протеста постоянным напоминанием об этой истории в новостях о Госдуме и ЛДПР.

Источник: ТАСС