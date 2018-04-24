В День Победы, 9 мая, центральные станции московского метро будут работать только на вход и пересадку пассажиров.

Ограничения коснутся станций «Площадь революции», «Театральная», «Охотный ряд», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина».

Кроме того, вестибюль первой станции «Парк Победы» откроют только для выхода, а второй — для входа.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, «это стандартная схема работы в этот период». Метро и МЦК в праздничные дни будут работать в обычном режиме — до 1:00.

Источник: «Москва»