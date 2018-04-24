В 2017 году в Европейский суд по правам человека поступило на 40 % больше жалоб, чем годом ранее. Такие данные приводит глава юридического отдела ЕСПЧ Ольга Чернышова.

Кроме того, неофициальная информация показывает продолжение роста заявлений и в первые три месяца 2018 года. По прогнозам, к концу этого года количество жалоб превысит прошлогодние показатели в два раза.

«В связи с этим есть основания полагать, что к концу 2018 года Россия вновь станет лидером по числу жалоб. При этом в большинстве стран ЕС такого роста жалоб не наблюдается или, наоборот, существует тенденция к их снижению», — комментирует результаты Чернышова.

Россия лидировала по количеству жалоб в ЕСПЧ с 2002 по 2012 годы. Сейчас Россия уступила первое место Румыния. Следом в антисписке идут Украина, Турция, Италия, Венгрия, Азербайджан, Грузия, Армения и Польша.

Статистику ЕСПЧ подтверждают данные уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой. Из ее доклада президенту следует, что россияне подали в 2017 году более 40 тысяч жалоб на нарушения прав человека — это в два раза больше, чем в предыдущем году.

Источник: «МБХ Медиа»