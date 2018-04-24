Адвокатская палата Москвы лишила адвокатского статуса Марка Фейгина, защищавшего ранее участниц Pussy Riot и надежду Савченко. Сейчас он является адвокатом обвиняемого в шпионаже против России гражданина Украины Романа Сущенко.

По словам адвоката Сталины Гуревич, которая подавала жалобу, совет палаты признал неэтичным использование им в соцсетях нецензурной лексики по отношению к коллегам и их клиентам. Фейгин пояснил, что речь идет о трех его твитах, касающихся украинского блогера Анатолия Шария.

Адвокатского статуса меня лишили за три твита. Чего ждать от российской адвокатуры изогнувшейся в поклоне перед Кремлём! Позорище. — Mark Feygin (@FeyginMark) 24 апреля 2018 г.

К холуйскому российскому суду присоединилась ещё более холуйская адвокатура. Год они изворачивались, изыскивая способ, как бы меня лишить статуса адвоката. Ну, что сказать? Нашли три твита от 19 июля 2017 года. — Mark Feygin (@FeyginMark) 24 апреля 2018 г.

Фейгин может вернуть статус через суд или сдав экзамены через год. Ранее адвокат уже получал предупреждение за некорректное поведение в интернете по отношению к коллеге Илье Новикову.

Источник: РИА «Новости»