Марка Фейгина лишили адвокатского статуса за посты в твиттере
Адвокатская палата Москвы лишила адвокатского статуса Марка Фейгина, защищавшего ранее участниц Pussy Riot и надежду Савченко. Сейчас он является адвокатом обвиняемого в шпионаже против России гражданина Украины Романа Сущенко.
По словам адвоката Сталины Гуревич, которая подавала жалобу, совет палаты признал неэтичным использование им в соцсетях нецензурной лексики по отношению к коллегам и их клиентам. Фейгин пояснил, что речь идет о трех его твитах, касающихся украинского блогера Анатолия Шария.
Фейгин может вернуть статус через суд или сдав экзамены через год. Ранее адвокат уже получал предупреждение за некорректное поведение в интернете по отношению к коллеге Илье Новикову.
Источник: РИА «Новости»
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